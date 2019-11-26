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المخرج حسام الحسيني: تامر حسني حقق لي 3 أمنيات..فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد المخرج حسام الحسيني أن تامر حسني شخصية واضحة جدًا ولديه مميزات كثيرة مؤكدًا أنه سيمثل في أفلامه التي سيخرجها فقط لمجرد المتعة.

وأضاف المخرج حسام الحسيني خلال حواره إلى برنامج "كلام ستات عبر فضائية on e أن تامر حسني قد حقق له 3 أمنيات.

وتابع المخرج حسام الحسيني أن الأمنية الأولى بالنسبة كانت التمثيل، والثانية كانت الغناء، أما الثالثة فكانت الإخراج، حيث أخرج فيديو كليب "مبنساش".

وأشار المخرج حسام الحسيني أن تامر حسني شاهد أعماله ولهذا رشحه للتمثيل، مؤكدًا أن هذا الفنان لديه ميزة وهي أنه أصيل.
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