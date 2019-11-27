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أخبار البلد

طقس اليوم .. انخفاض في درجات الحرارة .. والقاهرة تصل لـ 18

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، اليوم ، الأربعاء، على شمال البلاد ليسود طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 24/18
الإسكندرية 23/12
بورسعيد 23/16
رفح 23/17
كاترين 19/16
شرم الشيخ 30/22
بني سويف 24/15
الأقصر 31/16
الوادي الجديد 28/13
حلايب 28/23
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