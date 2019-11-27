حبس تاجر بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في حلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس تاجر خضار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من الهيروين المخدر وفرد خرطوش.





تلقى المقدم أحمد البندراى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بقيام المدعو "أبو الحسن م.م"، 27 سنة تاجر خضار، ومقيم شارع خسرو تقاطع شارع برهان، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملم وعدد 2 طلقة من ذات العيار.



