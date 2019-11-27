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حوادث

حبس تاجر بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في حلوان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس تاجر خضار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من الهيروين المخدر وفرد خرطوش.

تلقى المقدم أحمد البندراى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بقيام المدعو "أبو الحسن م.م"، 27 سنة تاجر خضار، ومقيم شارع خسرو تقاطع شارع برهان، دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملم وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، اعترف بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق الكسب الغير مشروع، والسلاح الناري للدفاع عن النفس.
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