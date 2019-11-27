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حوادث

حبس مسجل خطر يفرض إتاوات على أصحاب المحال التجارية في حلوان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس بلطجي بحوزته سلاح ناري، وذخائر، بغرض استخدامها في أعمال فرض السيطرة، وترهيب أصحاب المحال التجارية، لدفع مبالغ مالية إتاوات، دون وجه حق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث حلوان بقيادة المقدم أحمد البنداري، من القبض على بلطجي بحوزته سلاح ناري، وذخائر، بغرض استخدامها في أعمال فرض السيطرة، وترهيب أصحاب المحال التجارية، لدفع مبالغ مالية إتاوات، دون وجه حق.

ووردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو"شعبان فتحي محمد مرسي"، وشهرته لعبة، 48 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن صلاح سالم، ومسجل خطر فئة ب، تحت رقم 3375، سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في القضية رقم 2445 لسنة 2003 حلوان، بفرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية، دون وجه حق، وحيازته لسلاح ناري، يستخدمه في أعمال فرض السيطرة، وترويع الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن تردد المتهم، أسفر إحداها عن ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري، عبارة عن بندقية خرطوش، تركية الصنع عيار 12 مم، و7 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد شرقاوي، مدير مباحث جنوب القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح بقصد استخدامه في أعمال البلطجة، وفرض السيطرة، والدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2033 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ، وتباشر النيابة التحقيق.
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