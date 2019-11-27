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أخبار البلد

التضامن: 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لإنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد المنعم
تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال، كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتلقي البلاغات والشكاوي بشكل يومي علي الخط الساخن 16439 وكذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
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