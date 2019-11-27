التضامن: 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لإنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن.





وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال، كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.



