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برلمان

برلماني يطالب بفتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
فتح باب التعينات
فتح باب التعينات
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، من الحكومة، بمراجعة خطة التعيينات بالجهاز الإداري للدولة.

وقال النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص على وجودة تعيينات في شهر يناير من كل عام.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن قانون الخدمة المدنية نص على أن يكون التعيين عن طريق تنظيم المسابقات.

وطالب النائب خالد عبد العزيز، من الحكومة ضرورة الالتزام بما جاء في قانون الخدمة، لأنه ليس هناك التزام تجاه هذه المواد التي نص عليها القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة متوقفة، وهذا يضر بالسلم الوظيفي وتمكين الشباب.
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