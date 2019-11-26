بعد 22 عاما على تيتانك .. منى الشاذلي تستضيف بيلي زين في برنامجها

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن مفاجأة تستعد لتقديمها قريبا عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي" .



وأكدت الشاذلي أنها ستستضيف النجم العالمي بيلي زين بطل فيلم تيتانك بعد مرور ٢٢ عاما على الفيلم .



وزار الفنان الأمريكي بيلي زين مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.



وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن تكريم بيلي زين في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وزار بيلي زين الأهرامات وأبو الهول، والتقط الصور والفيديوهات التذكارية ، ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل انستجرام.



