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حوادث

حبس عاطلين بحوزتهما كيلو أفيون بـ المعصرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة المعصرة بحبس عاطلين وبحوزتهم كيلو أفيون داخل تاكسى قبل ترويجه على العملاء بشارع جمال عبد الناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة قاضية لتجار المخدرات والسموم بنطاق الجنوب خلال حملة موسعة بالتنسيق مع ضباط مباحث المعصرة ونجحت في ضبط بنطاق دائرة القسم.

وردت معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات بجنوب القاهرة، مفادها بقيام عاطلين بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة على أهالى حلوان والمعصرة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة الجنوب وبتقنين الإجراءات وتتبع خط سيرة المتهمين أمكن ضبط كل من "ش. م" 48 سنة ومقيم بسوهاج و"م. ع" عاطل ومقيم بدائرة قسم المعصرة وبحوزتهما كيلو أفيون بداخل تاكسى بشارع جمال عبد الناصر قبل ترويجه على العملاء بالجنوب وهاتفين محمول ومبلغ مالى

وبمواجهتهما اقرّا بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة والهاتفين للتواصل مع العملاء والمبلغ المالى متحصلات تجارتهما الآثمة.
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