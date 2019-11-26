الله أكبر وتحيا الخلافة .. إرهابي يشن هجوما على محطة قطار في بريطانيا | فيديو

شن إرهابي هجوما على ركاب قطار وطعن 2 منهم قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حكى الرقيب لي فالنتين، 31 عامان عن اللحظة التي هاجمه فيها الإرهابي، مهدي محمود، الذي كان مسلحا بسكين، واندفع بحسده وارتمى عليه موجها السكين إلى رأسه.



وكان فالنتين مع زميله توم رايت 27، عاما، يؤديان واجبهما في محطة سكة حديد مانشستر فيكتوريا في بريطانيا، عندما سمع صراخا مروعا أثناء قيام محمود بالهجوم.



وقال الرقيب فالنتين إنه شعر بأنه "محظوظ للغاية" لأنه لم يصب بأذى أكبر في الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة الماضية، حيث كان من الممكن أن ينفذ النصل في رأسه، إلا انه تعرض لإصابة بسيطة فقط.



وأظهرت مقاطع الفيديو الهجوم المفاجئ الذي شنه محمود على المواطن جيمس نوكس، الذي كان يسير مطمئنا، ليباغته محمود صارخا "الله أكبر..تحيا الخلافة"، وطعنه في ظهره وكتفيه ورأسه.



وبعد طعن نوكس، توجه الإرهابي إلى شريكته، آنا تشارلتون، ليجرح وجهها بالسكين. وذلك اثناء ما كان الثنائي الذي تجاوز الـ50 عاما، في طريقهما إلى الرصيف.



ولك يتمكن الرقيب من حشو سلاحه وتوجيهه للإرهابي، الذي بدأ بسرعة الركض نحو الضابط، وطار في الهواء وهبط على رأسه بسكين.



وتم تشخيص مهدي محمود الذي ولد في هولندا وانتقل للعيش في بريطانيا عندما كان في التاسعة، بانه مريض باضطراب عقلي ناتج عن إدمان المخدرات في عام 2016. وكان لديه ملف يتضمن الرسالة الجهادية للإرهابي الأمريكي ذو الأوصل اليمنية أنور العولقي.





اعترف محمود في محكمة التاج في مانشستر اليوم بثلاث تهم تتعلق بمحاولة القتل وتهمة حيازته دليل إرهابي، كتيب بعنوان "الطرق السبعة الأكثر فتكًا في الضرب بـ السكين".



وذلك قبل أن يتدخل زميلي فالنتين، آشلي وليامز وومارشا شيلبي ويلقيان القبض على المجرم.



