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رياضة

ريال مدريد ضد سان جيرمان.. لحظة طرد كورتوا وإنقاذه من قبل الـ VAR

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
في لقطة درامية عاشتها جماهير ريال مدريد، قام حكم مباراة الملكي مع مضيفه باريس سان جيرمان بإحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الفرنسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على أرضية ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان وأشهر البطاقة الحمراء في وجه ثيبو كورتوا ثم التراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو الـ VAR.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط واضح استغل منه رفقاء نيمار خطأ لصالح الفريق الباريسي على يسار منطقة جزاء ريال مدريد ضد سيرجيو راموس.

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم ضد سان جيرمان، بدافع الثأر بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الفريق الفرنسي بنتيجة 3-0، في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

يتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، متفوقًا على ريال مدريد الذي يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث بنقطتين، وجالطة سراي التركي في المركز الرابع بنقطة واحدة.






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