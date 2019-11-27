في أقل من 10 دقائق.. 3 طرق للتغلب على الأفكار السلبية

تعانى الكثير من النساء من الأفكار السلبية التى تسيطر عليها، وتقضى على طاقتها وأحلامها مما تؤدى إلى الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر طوال الوقت الناتج عن الأحساس بالفشل، ولذلك قدم موقع "power of positivity" بعض الطرق للتخلص من الأفكار السلبية وهى:-





- العثور على عادات ومهارات جديدة

يمكن أن يكون تخيل ضرورة التغلب على سلبية الفكر مخيفًا فبدلًا من محاولة القضاء عليها ، حاول تغيير طريقة تفكيرك بها والحصول على نتائج أخرى، ويمكنك أيضًا القيام ببعض الهوايات الجديدة للشعور بالرضا عن النفس





- استبدال الأفكار السلبية

عند التفكير فى أستبدال الأفكار السلبية بالأيجابية يبدو الأمر بسيط ،ولكنة يستغرق العديد من الوقت للحصول على نتيجة مرضية بالنسبة لك، ولكن محاولة العثور على الشئ الذى يرضيك هام جدًا لأخذ خطوة حياتية جديدة





- التعبير عن النفس