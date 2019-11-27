تعرف عليها في فيس بوك.. حبس عاطل هتك عرض فتاة قاصر في المعصرة

أمرت نيابة حلوان، بعرض فتاة قاصر اغتصبها عاطل على الطب الشرعى لإعداد تقرير لكشف ملابسات الواقعة.





وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كان شاب قد اغتصب فتاة قاصر لم يتعد عمرها خمس عشرة سنة، بعد ما نشأت علاقة عاطفية عن طريق الـ"فيس بوك"، تجاذبا خلالها أحاديث الغزل والغرام، واتفقا على اللقاء.





وبعد يومين حضر المتهم إلى الإسكندرية واصطحب الفتاة واستقلا "ميكروباص" وأحضرها إلى المعصرة وهتك عرضها داخل شقة مفروشة.





تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة "م. ن" يفيد أن عاطلاً يدعى "ي. م" هتك عرض ابنتها بدائرة القسم.



