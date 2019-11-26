لو السكر عالي .. أكلات شعبية تسيطر عليه بسهولة

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وفى عام 2012 وجدت دراسة طبية أن دمج البقوليات في النظام الغذائي يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عند الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.



ولكن فى نفس الوقت هناك بعض الأنواع من البقول التى يجب الامتناع عنها تماما بالنسبة لمرضى السكري وهى التي تحتوي على السكريات المضافة والنشويات البسيطة. وفى عام 2012 وجدت دراسة طبية أن دمج البقوليات في النظام الغذائي يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عند الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2.ولكن فى نفس الوقت هناك بعض الأنواع من البقول التى يجب الامتناع عنها تماما بالنسبة لمرضى السكري وهى التي تحتوي على السكريات المضافة والنشويات البسيطة.

يتعرض الإنسان لمخاطر صحية كثيرة عند ارتفاع السكر فى الدم بشكل متكرر أو بمعدلات كبيرة منها القدم السكرى وضعف النظر ويمكن السيطرة على هذه المضاعفات ومنع حدوثها فى حال الحفاظ على معدلات السكر الطبيعية.وذكر موقع " medicalnewstoday " أن هناك بعض الأكلات السهلة والذيذة التى تساعد فى السيطرة على معدلات السكر فى الدم بل، ومنها: البقول، مثل الفول والبازلاء والحمص والعدس ، كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي.كما تعد البقول مصدر جيد للعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم فى المعدلات الصحية. تشمل هذه المواد الغذائية: الكربوهيدرات المعقدة، والبروتين النباتي.