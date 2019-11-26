التخطيط: مستمرون في تطوير الجهاز الإداري ورقمنة الخدمات

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى إن الوزارة تسعي لتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن إجراءات الرقمنة الحكومية.



أضافت في تصريحات لها، أن القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1146 لسنة 2018 تضمن استحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة جاء منها التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي .



أوضحت أن هناك إجراءات حقيقية تم اتخاذها لتطبيق استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي من بينها اعادة هيكلة الجهاز الإداري و تطبيق رقمنة صناعة القرار.



وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، سبق لها التصريح بأن محور تنمية وبناء القدرات، حجر الزاوية في خطة الإصلاح الإداري، حيث تعي الدولة جيدًا أن التغيير والتطوير يبدأ من تنمية العنصر البشري أولًا وأن الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها، لا يغني عن الاستثمار في الموظفين الحكوميين.



أوضحت أن وزارتها مهتمة ببناء الموظف الحكومي حيث إنه الأساس في قيادة عملية التطوير، موضحة أنه في هذا الإطار قامت الوزارة بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقًا للمسار الوظيفي.

