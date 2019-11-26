ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: مستمرون في تطوير الجهاز الإداري ورقمنة الخدمات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:59 م
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى إن الوزارة تسعي لتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن إجراءات الرقمنة الحكومية.

أضافت في تصريحات لها، أن القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1146 لسنة 2018 تضمن استحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة جاء منها التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي .

أوضحت أن هناك إجراءات حقيقية تم اتخاذها لتطبيق استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي من بينها اعادة هيكلة الجهاز الإداري و تطبيق رقمنة صناعة القرار.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، سبق لها التصريح بأن محور تنمية وبناء القدرات، حجر الزاوية في خطة الإصلاح الإداري، حيث تعي الدولة جيدًا أن التغيير والتطوير يبدأ من تنمية العنصر البشري أولًا وأن الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها، لا يغني عن الاستثمار في الموظفين الحكوميين.

أوضحت أن وزارتها مهتمة ببناء الموظف الحكومي حيث إنه الأساس في قيادة عملية التطوير، موضحة أنه في هذا الإطار قامت الوزارة بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقًا للمسار الوظيفي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء اختبارات الدفعة الثانية لـ القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة

بدء تدريب الدفعة الثانية من برنامج «تأهيل القيادات النسائية»

وزير التنمية المحلية: قيادات الصف الثاني من أولوياتنا بالمحليات

شعراوى: تدريب 200 من قيادات المحليات بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

التخطيط تشارك فى ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بـ العربية للتنمية الإدارية

التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي بالدولة

ترشيحاتنا

عقب الهزيمة أمام إنبي.. رسالة صادمة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

الله أكبر وتحيا الخلافة .. إرهابي يشن هجوما على محطة قطار في بريطانيا | فيديو

الموت يفجع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

خليجي 24 .. ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز العراق على قطر وثلاثية الإمارات فى اليمن

الجميلة والتريند | سرقة وصورة مفبركة أظهرت حب الجمهور لـ شيرين سيف النصر

تحرك برلماني عاجل بسبب البلاك فرايداي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي