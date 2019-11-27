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رياضة

18 لاعباً في قائمة الرجاء لمواجهة الحمام غدًا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
نادى الرجاء
نادى الرجاء
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كتب إسلام عوده
أعلن رضا ابو اليزيد القائم بأعمال المدير الفنى لنادى الرجاء عن اختيار 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الحمام المقرر لها اليوم الأربعاء على ملعب عز الدين يعقوب بالنادى الأولمبى ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر المجموعة الثالثه بالدوري الممتاز ب . 

ضمت القائمة كلاً من : بلال جمال ، كواكو منساه ، ابراهيم رخا ، أكثم سمير ، عبد الرحمن السويسى ، إسلام جمارك ، محمد حمبوذو ، محمود قرنى ، محمود عبد العاطى ، ابراهيم عيسى ، عمرو شعبان ، سعيد أحمد ، محمد محمود ، إسلام جابر ، هشام صلاح ، رزق عبد الحليم ، أحمد إسماعيل ، غريب ياسر . 

يدخل الفريق المطروحى المباراة برصيد ٩ يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة . 

ومن المتوقع أن يعلن مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة سعد أبو صندوق عقب المباراة عن المدير الفني الجديد للفريق خلفا لهانى العقبى الذى اعتذر عن المهمة قبل ٢٤ ساعة من الجولة الخامسة . 

وعلم "صدى البلد" أن ادارة النادي المطروحى دخلت فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولى المهمة أبرزهم : عادل عبد الرحمن ، كيتا ، ومدرب يتولى أحد الفرق بالمجموعة ويعاني فريقه من تراجع في النتائج .
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