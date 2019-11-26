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نائب محافظ السويس يكشف تفاصيل خرافة منع تطوير ميدان الأربعين.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس أن الحديث حول القبر والمقام والخرافات ساهمت في وقف أى يد تمتد لتطوير ميدان عبد الحليم محمود بالسويس وهو مدخل لحي الأربعين ومدخل لحي السويس وهو مكان حيوي وبه حركة مرورية كبيرة.

وأضاف نائب محافظ السويس خلال تصريحات تليفزيونية أنه في إطار خطة المحافظ للتنسيق الحضاري قام المحافظ ببدء أعمال تطوير المكان بعد اعتماد المخطط الهندسي بهدف توسعة المداخل والمخارج وتيسير الحركة المرورية.

وتابع نائب محافظ السويس أن الميدان يتوسطه مقام تحيطه الإشغالات من كل جهة والإشاعات والأقاويل المتضاربة وقام المحافظ بتشكيل لجنة بنقل الرفات الموجود بالقبر.

وأشار نائب محافظ السويس الى أن المحافظ قرر تشكيل لجنة بكل الجهات التي لها صلة لنقل الرفات من التضامن الاجتماعي والأوقاف والمنطقة الأزهرية والطرق وتوجهوا إلى المقام وكان على رأس الحملة المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال نائب محافظ السويس إنه تم رفع الإشغالات الموجودة في المنطقة والمفاجأة عندما تم القيام بالحفر اليدوي فكانت البداية طبقة محارة اسمنتية يليها طوب أحمر وبعدها رمل أصفر وتم التكملة باللودر وصولا إلى مياه جوفية ولم يتم إيجاد أي شيء.
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