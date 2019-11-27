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فن

الجميلة والتريند | سرقة وصورة مفبركة أظهرت حب الجمهور لـ شيرين سيف النصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
واحدة من أبرز جميلات الفن المصرى، ملاحمها الأوروبية وخفة ظلها المصرية، جعلت منها مزيجًا لا يمكن أن يقاومه المشاهد، لذا فقد تمكنت من أن تصبح واحدة من أهم نجمات جيلها، وسرعان ما حجزت لنفسها مكانة خاصة على الشاشة وفى قلوب المشاهدين.

إنها شيرين سيف النصر صاحبة المؤهبة الخاصة والحضور الطاغي، والتى ابتعدت عن الفن السنوات الماضية بسبب وفاه والدتها، إلا أن حب الجمهور لم يتأثر، بل ظلت فتاة أحلام كل الشباب، لذا فقد أصبحت "جميلة الجميلات  تريند منذ ليلة أمس بعد انتشار صورة لها تم الادعاء كذبًا أنها تخصها.

وقال شيرين سيف النصر في تصريحات خاصة أدلت بها لـ"صدى البلد"، إن الصورة المنتشرة ليست لها على الإطلاق.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتصدر اسم شيرين سيف النصر التريند ، فمنذ عدة شهور تعرضت الى السرقة على سيدة كانت تعتبرها صديقتها المقربة . 

وحرصت شيرين سيف النصر على الابتعاد السنوات الماضية عن الاضواء ، فبعد ان قدمت شيرين سيف النصر مسرحية بودى جارد ابتعدت عن الفن لوفاة والدتها ، لم تظهر فى الاحتفالات الفنية وهو ما جعل الجمهور يشتاق إلى عودتها، ليدعى بعض الأشخاص أن الصورة الأخيرة خاصة بها ، فهى لم تظهر منذ سنوات ، بسبب حرصها على الظهور من خلال عمل فنى جديد، فهى تحرص على ان تتمتع حياتها الشخصية بالخصوصية.

وقد ظهر حب الجمهور لها بكثافة مع تعرضها الى السرقة مما اثار قلق محبيها ، مما جعل اسمها يتصدر التريند، خاصة أن هناك حالة من التعاطف ظهرت لها، بعد الصدمة التى تعرضت لها لأن السرقة جاءت من سيدة كانت تعبرها صديقة عمرها. 
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