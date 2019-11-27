جامعة القاهرة تنظم دورة عن مهارة كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.. اليوم

أعلنت جامعة القاهرة تنظيم مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة تدريبية عن مهارة كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وذلك اليوم الأربعاء وغدا الخميس.





ويتم تنظيم الدورة بمقر مركز إعداد القادة ويحاضرها المدرب سعيد عبدالمنصف وذلك من الساعة 9 صباحًا حتي الساعه 12.30 ظهرًا.





وتأتي الدورة لتنمية مهارات الشباب قبل التخرج والانضمام لسوق العمل حيث إن الدورة مجانية لجميع طلاب جامعة القاهرة.





ونوهت الجامعة أنه من الضروري الحجز بمقر المركز بصورة الكارنيه والبطاقة الشخصية للطالب حتي يتمكن من الحضور.



