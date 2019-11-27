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تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورة عن مهارة كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.. اليوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة تنظيم مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة تدريبية عن مهارة كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وذلك اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ويتم تنظيم الدورة بمقر مركز إعداد القادة ويحاضرها المدرب سعيد عبدالمنصف وذلك من الساعة 9 صباحًا حتي الساعه 12.30 ظهرًا.

وتأتي الدورة لتنمية مهارات الشباب قبل التخرج والانضمام لسوق العمل حيث إن الدورة مجانية لجميع طلاب جامعة القاهرة. 

ونوهت الجامعة أنه من الضروري الحجز بمقر المركز بصورة الكارنيه والبطاقة الشخصية للطالب حتي يتمكن من الحضور.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وبإشراف الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
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