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اقتصاد

المركزي: ارتفاع قروض القطاع الصناعي لـ 133 مليار جنيه في أغسطس الماضي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بالعملة الأجنبية لـ 133 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 128.4 مليار جنيه في يوليو السابق بفارق 2.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 132.1 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة بلغت 900 مليون جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن القروض الممنوحة لقطاع التجارة سجلت 17.3 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 16.973 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 16.7 مليار جنيه في يونيو 2019.

ووصلت قروض القطاع الخدمي لـ 100.903 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 103.3 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 105.7 مليار جنيه في يونيو 2019.

ووصلت قروض القطاع الزراعي لـ 2.112 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 2.3 مليار جنيه في يونيو 2019.

وبلغ إجمالي القروض بالعملة الأجنبية للقطاع غير الحكومي لـ 2.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.66 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 2.71 تريليون جنيه في يونيو 2019.
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