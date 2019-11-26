بمناسبة ظهورها | طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة خطوة بخطوة

يعتبر التشيز كيك من أشهى الحلويات التي يتم تحضيرها، ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل التشيز كيك بالفراولة.



المقادير تحضير التشيز كيك:



¾ كوب حليب سائل

1/2 كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

4 قطع جبنة كيرى

كوب زبدة

بيضة

علبة بسكوت سادة

جيلي فراولة

فراولة



طريقة تحضير التشيز كيك:



- ضعي البسكويت و قومي بتفتيته و طحنه جيدًا و امزجيه مع الزبد السائل ثم افرديه فى الصينية، ومن ثم اتركي الصينية فى الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت



- اخلطى كل المكونات ما عدا الجلي و الفراولة حتى تمام التجانس و الحصول على قوام كريمي، قومي بصب الخليط على البسكويت بالصينية



- أدخلى الصينية فى فرن متوسط الحرارة 1\2 ساعة حتى تماسك واتركيها لتبرد.



- فى اناء جانبي ذوبى الجلي فى كوب و نصف ماء دافئ و قلبي حتى تمام الامتزاج ثم اتركيه يبرد، ومن ثم اسكبى الجلي فى الصينية فوق الكيكة.



- ضعى الصينية مرة اخرى فى الثلاجة حتى تتماسك.



