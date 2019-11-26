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بمناسبة ظهورها | طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة خطوة بخطوة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر التشيز كيك من أشهى الحلويات التي يتم تحضيرها، ولا يستغرق الكثير من الوقت لإعداده، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل التشيز كيك بالفراولة.

المقادير تحضير التشيز كيك:

¾ كوب حليب سائل
1/2 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
4 قطع جبنة كيرى
كوب زبدة
بيضة
علبة بسكوت سادة
جيلي فراولة
فراولة

طريقة تحضير التشيز كيك:

- ضعي البسكويت و قومي بتفتيته و طحنه جيدًا و امزجيه مع الزبد السائل ثم افرديه فى الصينية، ومن ثم اتركي الصينية فى الثلاجة حتى تتماسك طبقة البسكويت

- اخلطى كل المكونات ما عدا الجلي و الفراولة حتى تمام التجانس و الحصول على قوام كريمي، قومي بصب الخليط على البسكويت بالصينية

- أدخلى الصينية فى فرن متوسط الحرارة 1\2 ساعة حتى تماسك واتركيها لتبرد.

- فى اناء جانبي ذوبى الجلي فى كوب و نصف ماء دافئ و قلبي حتى تمام الامتزاج ثم اتركيه يبرد، ومن ثم اسكبى الجلي فى الصينية فوق الكيكة.

- ضعى الصينية مرة اخرى فى الثلاجة حتى تتماسك.

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