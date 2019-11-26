ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة 1

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:27 م
القمر الصناعي الأول
القمر الصناعي الأول
Advertisements
توك شو
عرضت قناة أكسترا نيوز لحظة إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة واحد.

ويساهم القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بعملية مواكبة التكنولوجيا وكل ما هو جديد من أجل خدمة التنمية في مصر والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة والحفاظ على الأمن القومي المصري.

و تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

ويساهم القمر الصناعى "طيبة -1" فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى.

ويدعم القمر الصناعي الجديد كافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

وبإطلاق القمر الصناعي الجديد، ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة-1 خلال أيام

غدا.. «طيبة سات 1» المصري يشق طريقه في الفضاء لتحقيق نقلة نوعية بمجال الاتصالات

اليوم .. مصر تحجز مكانا جديدا لها في الفضاء .. إطلاق طيبة سات 1 أول قمر صناعي تمتلكه مصر لأغراض الاتصالات.. إدارة مصرية كاملة للقمر .. والقمر الجديد للاستخدامات المدنية والعسكرية

بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول بجميع القنوات .. الليلة

فيديوجراف| أول قمر صناعي للاتصالات.. طيبة -1 انطلاقة مصرية جديدة إلى الفضاء

تعرف على الموعد الجديد لـ إطلاق القمر طيبة 1

ترشيحاتنا

دخل التاريخ من أسوأ أبوابه .. حكاية عمرو واكد | باع وطنه ولطخ يديه بدماء الفلسطينيين

راقصات وخمور وأغاني مهرجانات.. القصة الكاملة لـ فضيحة نادي دمياط الرياضي

باليورو .. تعرف على سعر جمبسوت نانسي عجرم فى أحدث ظهور لها

نيو لوك جديد لـ كريستيانو رونالدو أمام أتليتكو مدريد ..فيديو

يرغب في الانضمام لـ الأهلي.. وكيل النني يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان أحمر قصير .. ليلى علوى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو الاختبارية.. صور