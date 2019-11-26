لحظة إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة 1

عرضت قناة أكسترا نيوز لحظة إطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات طيبة واحد.



ويساهم القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بعملية مواكبة التكنولوجيا وكل ما هو جديد من أجل خدمة التنمية في مصر والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة والحفاظ على الأمن القومي المصري.



و تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية.



ويساهم القمر الصناعى "طيبة -1" فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخرى.



ويدعم القمر الصناعي الجديد كافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.



وبإطلاق القمر الصناعي الجديد، ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

