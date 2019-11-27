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مرأة

بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يُعد الأحتفال بالكريسماس من أهم العادات التى تحرص العائلات على الاجتماع به، وتقديم الهدايا لكافة الأشخاص وخاصة الأطفال فهى من أهم الأوقات التى تفضل فيها العائلات قضاء الوقت معًا.

وتختلف العائلات والبلاد فى طرق الاحتفال بالكريسماس، ولكن الطعام من الأشياء الأساسية فى جميع البلدان، ولذلك يحرص الأشخاص دائمًا على تقديم شيء جديد ومبهر ولافت لجميع أفراد العائلة.

ولذلك لا تخلو الحفلات من تقديم أشهى الأكلات، وخاصة الأطفال فيجب الاهتمام بهم بحرص شديد وتقديم بعض الأشياء اللافتة التى تثير أعجابهم بشدة ليشعروا بالأهتمام والفرح.

وتُعد من أهم الأكلات التى يجب تقديمها هى كيكة "ستولن" الشهيرة التي تحتوي على الفاكهة المُجففة والمكسرات، بالإضافة إلى السكر البودرة، ويجب تزينها بشكل خاص ومبهر.

وفى بعض البلدان الأخرى يحرصوا على تقديم الأسماك الباهظة مثل "السالمون.. المحار.. الأفوكادو" ويهتموا أيضًا باللحوم والدجاج، ولكننا سوف نحرص على تقديم بعض الطرق البسيطة فى تقديم الطعام المعتاد ولكن بشكل جديد ومختلف.

وإليكم بعض الصور..
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
بتكلفة بسيطة.. حضري أبسط الأكلات المزينة للاحتفال بـ الكريسماس
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