برلماني يكشف أسباب هبوط أسعار السلع خلال الفترة الماضية

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر كانت تعاني من ارتفاع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولكن بعد الجهود التي بذلك من الدولة من خلال إجراءات البرنامج الإصلاحي الاقتصادي وغيرها، مما انعكست على أسعار السلع خلال الفترة الماضية.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجهود التي بذلتها الدولة أيضا أدت إلى خفض سعر الدولار الامريكى أمام الجنيه المصري حيث انهار الدولار من 19 إلى 16 جنيهاً وسيشهد مزيدًا من الهبوط خلال الفترة الماضية مما أثبت للعالم أجمع أن الجنيه المصري أصبح أقوى العملات.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أيضا إلى هبوط سعر السلع وسعر البترول خلال الفترة الماضية عالميًا أدت إلى هبوط كلها مؤشرات ايجابية صبت في مصلحة المواطن.





يأتى ذلك بعد أن نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش الدولية باستقرار المعدلات المنخفضة للأسعار فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الانخفاض الذى بدأ فى عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.





وشهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمس، فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.





وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار أمس الثلاثاء 26-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، شراء 16.07، وبيع 16.17 جنيه.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ أمس الثلاثاء شراء 17.70 وبيع 17.82جنيه بمستهل التعاملات.





سعر الجنيه الاسترليني​





أما سعر الجنيه الاسترليني​ أمس الثلاثاء، فقد سجل شراء 20.68وبيع 20.82 جنيه.





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى أمس الثلاثاء​ شراء 16.09 وبيع 16.20 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى أمس الثلاثاء، فقد سجل شراء 14.75 وبيع 14.85 جنيه .





سعر اليوان الصينى