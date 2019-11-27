بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي طيبة 1.. مجلس الوزراء: مصر تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية.. والقمر يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

طيبة 1:

أول قمر صناعي مصري للاتصالات فى الموقع المدارى 35.5 درجة شرقًا فى الحيز الترددي "Ka"

يعمل على دعم القطاعين الحكومى والتجارى داخل مصر وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل





انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للإتصالات "طيبه -1".





حيث تابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائي، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.





وتتوجه الحكومة المصرية بالتهنئة لشركة "آريان سبيس وفريق عمل" آريان -5" الذي أضاف نجاحًا جديدًا إلى سلسلة نجاحاته المستمرة ونتطلع إلي يوم يحمل فيه "آريان-6 " بقية أقمار "طيبة – سات" إلي مداراتها أيضًا، كما تهنىء الحكومة المصرية شركة InmarSat علي الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذى حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصرى "طيبة -1" آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل.





لقد أظهر تحالف شركتى "تاليس ألينا سبيس- إيرباص" قدرًا كبيرًا من المهنية والإحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمنى الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التى تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره .





ويعد "طيبة – 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات فى الموقع المدارى 35.5 درجة شرقًا فى الحيز الترددي "Ka" بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الإتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.





وأكد مجلس الوزراء أن مصر التي تستقبل هذا القمر الصناعي اليوم، قد اختلفت كثيرًا عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عند بدء المشروع، فهي تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وقد وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، كما حققت الكثير على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حاليًا وكالة الفضاء الأفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكى يساعدها على سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الاقتصاد الرقمى والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.



