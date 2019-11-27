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رياضة

أتلانتا يهزم دينامو زغرب 2-0 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:06 ص
أتلانتا يهزم دينامو
أتلانتا يهزم دينامو زغرب
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق اتلانتا من الفوز على منافسه دينامو زغر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعت بدوري أبطال أوروبا. 

سجّل موريال الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 25 بعد سقوط أحد لاعبي اتلانتا داخل منطقة جزاء دينامو زغرب.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع اليخاندرو غوميز من تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط، بعد أن مرّ دقيقتين فقط من صافرة انطلاق الشوط.

ويحتل نادى دينامو زغرب المركز الثالث برصيد خمس نقاط بينما يحتل نادى أتالانتا المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 11 نقطة، وشاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. 

وبدا نادى أتلانتا الإيطالي المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى : غولينى

خط الدفاع : كيجير , بالومينو , تولوى

خط الوسط :هالتيبور , دي رون , بازاليتش , فلوير

خط الهجوم : بوساليك , غوميز , موريال


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