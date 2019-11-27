أزمة من رحم هزيمة| تفاصيل خلاف مرتضى منصور وطارق حامد.. وشهادة جهاز المنتخب الفيصل

هزيمة موجعة تلقاها نادي الزمالك من فريق إنبي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة 2 / 1 للفريق البترولي، واعتبرت مفاجأة من العيار الثقيل للفريق الأبيض.
الهزيمة الموجعة التي تلقاها الفريق الأبيض جاءت في غياب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك عن المباراة، والتي كان خط دفاع الفريق الأبيض فيها مستباحا بدءا من الدقيقة الاولى التي شهدت هدف تقدم الفريق البترولي، وحتى الدقيقة 90 التي أحرز فيها هدف الفوز لفريق إنبي.
هزيمة الفارس الأبيض تسببت في موجة غضب واسعة وسط جماهير القلعة البيضاء، والتي خرج على أثرها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليتهم عدد من اللاعبين بعدم مشاركتهم في المباراة متهمهم بالتمارض من بينهم طارق حامد لاعب خط وسط القلعة البيضاء.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أعلن أمام الحضور أن بعض اللاعبين تمارضوا بالفعل من أجل زيادة قيمة العقود وإشعال فتنة بين اللاعبين، وأنه كرئيس للقلعة البيضاء لن يوافق على ذلك، حتى أعلن أنه وضع مبلغ مليوني جنيه في حساب طارق حامد، وعلى الرغم من ذلك ادعى المرض ولم يلعب المباراة.
لم يجد طارق حامد لاعب نادي الزمالك المتهم من قبل رئيس النادي بالتمارض، لم يجد أمامه إلا الدفاع عن نفسه أمام تلك الاتهامات، مؤكدا أن هذا الاتهام ليس في محله على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة، وأنه بالفعل يعاني من إصابة عبارة عن آلام في الظهر منعته من التواجد في مباراة إنبي بالدوري.
ولتأكيد إصابته وعدم تمارضه استشهد طارق حامد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأن الجهاز يعلم حقيقة إصابته، وأرسل تقرير مفصل بإصابته إلى الجهاز الطبي لنادي الزمالك، في محاولة منه لقطع حالة التشكيك التي يشنها رئيس نادي الزمالك ضد اللاعب.
ووفقا لمصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن معاناة اللاعب بالفعل من آلام في الظهر، بدأت معه في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، واستمرت معه في مباراة جزر القمر، مشددًا على أن طارق حامد لا يدعي الإصابة كما جاء على لسان رئيس الزمالك.
الأزمة بدأت في بداية الموسم عندما تأخر طارق حامد عن تجديد تعاقده مع الزمالك، وطالب إدارة النادي برفع قيمة التعاقد أو السماح له بالرحيل، لكنه في النهاية تمكن من التجديد وفقا لاشتراطات المالية ليبدأ موسمه مع الزمالك.
وكتب طارق حامد رسالة غامضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
وقتها تعامل الإعلام مع رسالة طارق حامد التي لم يوجهها لطرف معين على أنها تخص نادي الزمالك، وترمي الى أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، لكن حسام البدري تحدث نيابة عن اللاعب الذي كان في معسكر منتخب مصر نافيا توجيه تلك التصريحات للنادي.
الهزيمة الموجعة التي تلقاها الفريق الأبيض جاءت في غياب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك عن المباراة، والتي كان خط دفاع الفريق الأبيض فيها مستباحا بدءا من الدقيقة الاولى التي شهدت هدف تقدم الفريق البترولي، وحتى الدقيقة 90 التي أحرز فيها هدف الفوز لفريق إنبي.
هزيمة الفارس الأبيض تسببت في موجة غضب واسعة وسط جماهير القلعة البيضاء، والتي خرج على أثرها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليتهم عدد من اللاعبين بعدم مشاركتهم في المباراة متهمهم بالتمارض من بينهم طارق حامد لاعب خط وسط القلعة البيضاء.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أعلن أمام الحضور أن بعض اللاعبين تمارضوا بالفعل من أجل زيادة قيمة العقود وإشعال فتنة بين اللاعبين، وأنه كرئيس للقلعة البيضاء لن يوافق على ذلك، حتى أعلن أنه وضع مبلغ مليوني جنيه في حساب طارق حامد، وعلى الرغم من ذلك ادعى المرض ولم يلعب المباراة.
لم يجد طارق حامد لاعب نادي الزمالك المتهم من قبل رئيس النادي بالتمارض، لم يجد أمامه إلا الدفاع عن نفسه أمام تلك الاتهامات، مؤكدا أن هذا الاتهام ليس في محله على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة، وأنه بالفعل يعاني من إصابة عبارة عن آلام في الظهر منعته من التواجد في مباراة إنبي بالدوري.
ولتأكيد إصابته وعدم تمارضه استشهد طارق حامد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأن الجهاز يعلم حقيقة إصابته، وأرسل تقرير مفصل بإصابته إلى الجهاز الطبي لنادي الزمالك، في محاولة منه لقطع حالة التشكيك التي يشنها رئيس نادي الزمالك ضد اللاعب.
ووفقا لمصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن معاناة اللاعب بالفعل من آلام في الظهر، بدأت معه في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، واستمرت معه في مباراة جزر القمر، مشددًا على أن طارق حامد لا يدعي الإصابة كما جاء على لسان رئيس الزمالك.
الأزمة بدأت في بداية الموسم عندما تأخر طارق حامد عن تجديد تعاقده مع الزمالك، وطالب إدارة النادي برفع قيمة التعاقد أو السماح له بالرحيل، لكنه في النهاية تمكن من التجديد وفقا لاشتراطات المالية ليبدأ موسمه مع الزمالك.
وكتب طارق حامد رسالة غامضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
وقتها تعامل الإعلام مع رسالة طارق حامد التي لم يوجهها لطرف معين على أنها تخص نادي الزمالك، وترمي الى أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، لكن حسام البدري تحدث نيابة عن اللاعب الذي كان في معسكر منتخب مصر نافيا توجيه تلك التصريحات للنادي.