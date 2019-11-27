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تكنولوجيا

واتساب يطلق تحديثاً جديداً.. تعرف عليه

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت واتساب WhatsApp تحديثًا أنيقًا لتطبيق الدردشة لطالما انتظره الملايين من مستخدميه حول العالم.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن التحديث الدقيق لـ واتساب WhatsApp الذي أجرته على تطبيق الدردشة، يرفع من سرعة الإرسال والاستقبال، ولا تختلف تلك السرعة من نظام تشغيل لآخر، سواء كان iOS لهواتف آيفون iPhone، أو نظام تشغيل أندرويد iPhone .

والتحديث الجديد يجمع الصور المرسلة تلقائيًا في ألبوم صغير، حتى لا تمتلئ شاشة الشات بالصور، الأمر الذي يعيق الدردشة.

أضافت واتساب هذه الميزة منذ سنوات، لكن المستخدمون كان لا يزالوا يعانون من صعوبة التحدث عبر الصور التي يتم إرسالها وتمتلئ بها صفحة الدردشة. لكن الامر انتهى بالتحديث الجديد.

وبالإضافة إلى الصور، يقوم واتساب أيضا بجمع الملصقات stickers مثل الصور في ألبومات صغير عندما يتم إرسال اكثر من ستيكر تتابعا.

وسيؤدي النقر فوق مجموعات الصور إلى تحميل نافذة منفصلة، حيث يمكنك مشاهدة الصور التي تم تجميعها معا بواسطة التبطيق، وإذا كنت تريد حذف مجموعة صور، يمكنك حذف هذا الألبوم او المعرض gallery، والأمر سيان لأجهزة iPhone وAndroid.

ويمر تطبيق واتساب بفترة تحديث كبيرة، بعد إطلاق مجموعة من التحديثات خلال الأسابيع القليلة الماضيةن بما في ذلك القدر على غلق التطبيق لهواتف أندرويد Android باستخدام بصمة الإصبع، لحماية الخصوصية.
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