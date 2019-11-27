تعرفي على أسهل الطرق لـ شواء البطاطا دون فرن

تُعد البطاطا المشوية من أفضل الأكلات التى يحبها المصريين، ويفضلها العديد من الأطفال ويحرصون على تناولها فى كثير من الأوقات، ولكن كثير من الأمهات لا تستطيع شواء البطاطا فى المنزل، ولذلك سنقدم لكم أهم نصائح الشيف نجلاء الشربابى لشواء البطاطا دون فرن وبأبسط الطرق وهى:





تحضير البطاطا المشوية على البوتاجاز:





- يفرد ورق أبيض في حلة كبيرة مناسبة لحجم البطاطا.

- يبلل الورق المفرود في الحلة بالكامل مع صب القليل من الماء في القاع للتسوية.

- توضع البطاطا في الحلة على الورق المبلل.

- تغطى البطاطا بالورق لاأبيض المبلل ثم ترفع الحلة على نار عالية.