دراسات الأزهر بالإسكندرية تفتتح معرضاً فنياً لرسومات إحدى الطالبات.. صور

افتتحت الدكتورة بديعة الطملاوي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، والدكتور سعد عرفة عميد الكلية الأسبق والدكتورة أسماء شعبان وكيلة الكلية السابقة، والدكتورة سناء الغرباوي، والدكتورة آمال حامد، والدكتور أسامة حمدي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس -المعرض الفني لرسومات الفنانة الطالبة (ريم اللحام) الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية.





وكرمت ريم اللحام، من العديد من الهيئات المحلية والدولية، وتتميز بأن رسوماتها (هايبر رياليزم) وصور سيريالية مرسومة كأنها مصورة من دقة التفاصيل، وعُرِفت الفنانة بمزجها الحقيقة بالخيال وإبراز جوانب الخير والشر في أعمالها الفنية.





شرحت الفنانة معاني لوحاتها والأفكار التي ألهمتها، وأوصت إدارة الكلية بتكريمها وتكريم زميلاتها من مبدعات الجداريات وتقديم جوائز قيمة لهن، وطالب أ.د.سعد عرفة بضرورة تنظيم مسابقة على مستوى الجامعة لتبني هذه المواهب.





والفنانة الشابة من اكتشاف اللجنة الثقافية بريادة الدكتور عبد الواحد أبو حطب وإشراف مكتب رعاية الطالبات بالكلية.



