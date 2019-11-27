الأمير.. هشام محمد يوجه رسالة إلى هاني سعيد بعد اعتزاله كرة القدم

وجّه هشام محمد لاعب وسط النادي الأهلي السابق والاتحاد السكندرى الحالي، رسالة، إلى صديقه هاني سعيد لاعب المقاصة، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم، أمس الثلاثاء.





ونشر هشام محمد عبر حسابه على "انستجرام" صوراً له مع هاني سعيد، وعلق عليها: "الأمير.. بالتوفيق في الخطوة القادمة".





وأعلن هاني سعيد، كابتن فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، اعتزاله كرة القدم رسميًا عقب نهاية مباراة حرس الحدود في الجولة السادسة بالدوري.





ومن المقرّر أن يتولى هاني سعيد منصب المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عقب إعلان اعتزاله رسميًا.





ويُعد هاني سعيد البالغ من العمر 39 عامًا أحد أبرز اللاعبين أصحاب المسيرات الطويلة في الكرة المصرية، حيث بدأ مشواره الاحترافي عام 1997 بقميص الأهلي.



