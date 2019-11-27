اخبار البرلمان | أول تحرك من مجلس النواب بسبب البلاك فرايداي.. وتدخلات لرفع المعاشات ومراجعة الحد الأدني للأجور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الثلاثاء 27 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:





أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم طلب احاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، في حالة تقاعس جهاز حماية المستهلك عن أداء عمله الرقابي بشأن " بلاك فرايداي" القادم.





لا يزال ملف الأجور والمعاشات يأخذ حيزًا واسعًا من تركيز نواب البرلمان، على الرغم من رفعهما بموازنة 2019/2020، إلى 2000 جنيه للأجور، و900 جنيه للمعاشات، حيث أصدرت لجنة التضامن بالبرلمان، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، عددًا من التوصيات، من أهمها ضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدني للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعض الخروج علي المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ علي هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.





قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب: إنه تحدث مع نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، حول سوء أوضاع المعلمين ورواتبهم القليلة التي يحصلون عليها، مقارنة بالأوضاع المعيشية الحالية، وذلك خلال عيد إنشاء نقابة المعلمين العرب.





يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الصادر عن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بابا للأجر المكمل، والذي يعرف بأنه: "كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي".





قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية خير شاهد على نجاح الرئيس السيسى فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات.





قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تدشين مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد خطوة لطالما انتظرناها طويلا، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فريدة من نوعها فى قطاع الصحة.





أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات العمالقة التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في جنوب بورسعيد والتي تضم مجمع صناعي يضم 118 مصنعا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء،.



