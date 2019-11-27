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سيارات

أليكساندر سيمز الأول في الجولة الثانية لسباق فورمولا إي الدرعية 2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
توّج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، البريطاني أليكساندر سيمز، سائق فريق بي إم دبليو آي أندريتي، بجائزة المركز الأول، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق السعودية فورمولا إي – الدرعية 2019.

وتم تسليم جائزة المركز الثاني للسائق الألماني "ماكس جونثر"، من فريق بي إم دبليو آي أندريتي أيضًا، ما منح الفريق صدارة ترتيب الفرق بـ 53 نقطة بعد انتهاء جولتي الدرعية، أما الثالث كان من نصيب البرازيلي لوكاس دي غراسي سائق فريق أودي سبورت آبت شايفلر.

يُذكر أن سيمز قد تصدّر الجولات التأهيلية بتحقيقه رقمًا زمنيًا مقداره 1:11.476 دقيقة، ما جعله يدخل تاريخ فورمولا إي كأول شخص يحقق المركز الأول في الجولات التأهيلية لثالث مرة على التوالي، وحلّ السويسري سيباستيان بويمي سائق فريق نيسان إي دامس ثانيًا بفارق 0.200 ثانية، ومن ثم البرازيلي لوكاس دي غراسي سائق فريق أودي سبورت آبت شايفلر بفارق 0.308 ثانية.
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