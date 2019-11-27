سهير المرشدي تكشف عن سبب ندرة مشاركتها في الأعمال الفنية مؤخراً.. فيديو

قالت الفنانة سهير المرشدي، إنها محبة للفن، مضيفة: "لازم الفن يعمل لي إضافة، ولو العمل مزودش حاجة في وجداني ومشاعري ويضيف لي قيمة مضافة؛ لن أشارك فيه".





وأضافت سهير المرشدي في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "في بعض الأحيان أتعفف عن قبول بعض الأدوار الدرامية والفنية لأنها لا تناسبني ولن تضيف لي شيئا".





وتابعت سهير المرشدي:" استفز عندما أجد عملاً جيداً ولا أشارك فيه، وهذا ما يجعلني نشطة ومتحفزة للمشاركة في أعمال درامية وفنية مقبلة".



