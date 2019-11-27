ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سهير المرشدي تكشف عن سبب ندرة مشاركتها في الأعمال الفنية مؤخراً.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
سهير المرشدي
سهير المرشدي
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة سهير المرشدي، إنها محبة للفن، مضيفة: "لازم الفن يعمل لي إضافة، ولو العمل مزودش حاجة في وجداني ومشاعري ويضيف لي قيمة مضافة؛ لن أشارك فيه".

وأضافت سهير المرشدي في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "في بعض الأحيان أتعفف عن قبول بعض الأدوار الدرامية والفنية لأنها لا تناسبني ولن تضيف لي شيئا".

وتابعت سهير المرشدي:" استفز عندما أجد عملاً جيداً ولا أشارك فيه، وهذا ما يجعلني نشطة ومتحفزة للمشاركة في أعمال درامية وفنية مقبلة".

وأكملت سهير المرشدي: "كان نفسي أمثل سيدة صعيدية تحارب التار، وحبيت شخصية والدة طايع في مسلسل طايع؛ لأن الشخصية كانت تحاول أن تواجه التار وتمنعه".
Advertisements

ترشيحاتنا

العين الحمرا.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي

اللحظات الاولى لاستخراج جثة عامل سقط أثناء التنقيب عن آثار في طنطا

دخل التاريخ من أسوأ أبوابه .. حكاية عمرو واكد | باع وطنه ولطخ يديه بدماء الفلسطينيين

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد

القوصى: إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" مساء اليوم .. فيديو

مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي