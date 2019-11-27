ألقوا قنبلة على عناصره.. الجيش اللبناني يوقف 4 أشخاص هاجموه بعد اعتدائهم على حزب وبنك

أصدر الجيش اللبناني، بيانًا، أعلن خلاله إيقاف 4 أشخاص اعتدوا على أحد المكاتب الحزبية ومصرف في البلاد.





وقال الجيش اللبناني، في بيانه: إنه "إثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف؛ أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات - طرابلس 4 أشخاص".





وأوضح الجيش أن "أحد الشبّان عمد إلى إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الجيش دون أن تنفجر، كما أصيب جندي جراء رشقه بالحجارة من قبل أحد المتظاهرين وتمّ ضبط دراجتين ناريتين".





وأضاف الجيش اللبناني، أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.





وتجمع مئات المحتجين أمام مكتب التيار الوطني الحر في شارع الجميزات بطرابلس، مطلقين هتافات مناهضة ضد الحزب.



