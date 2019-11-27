أتوبيس الفن الجميل يصطحب طلاب المدارس للمتحف المصري

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، زيارة خارجية لتلاميذ مدرسة محمد فريد الابتدائية، لزيارة المتحف المصري، تحت اسم "أتوبيس الفن الجميل"، والتعرف على تاريخ مصر الحربى ومقتنياتها الفرعونية، كما تضمنت الزيارة ورشة فنون تشكيلية للرسم بالوان الفلوماستر عن الأوانى الخزفية الفرعونية تحت إشراف الفنان مصطفى إسماعيل ليجسد الأطفال بأناملهم إنطباعهم عن الزيارة وأهم الآثار والمقتنيات التى تعرفوا عليها وشاهدوها خلال جولتهم بالمتحف المصري.





نظّم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى حوار مفتوح بمدرسة احمد بن طولون بعنوان "الألعاب الإلكترونية واضرار ادمانها" قدمته سهام محمد عن اضرار الألعاب الإلكترونية فى تشكيل شخصيه الطفل وتأثيرها على سلوكه وإضفاء طابع العنف والعدوانية على سلوكياتهم وانحرافهم للسلوك العدوانى وهذا ما يؤثرة أدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، مما يؤدى لخلق جيل عدوانى، كما حثت التلاميذ على أستغلال أوقات الفراغ بممارسة هواية أو رياضة ما وتقنين أوقات الانترنت وممارسة الألعاب الإلكترونية.



