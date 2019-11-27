الموسيقار خالد الكمار: أنا أول مصري يفوز بجائزة هوليوود للموسيقى.. فيديو

قال الموسيقار خالد الكمار، إنه أول مصري يحصل على جائزة هوليوود للموسيقى عن مسلسل قابيل.





وأضاف خالد الكمار، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر "المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "الجائزة في غاية الأهمية في الوسط المهتم بالموسيقى لأنها تكرم العاملين في هذا المجال".





وتابع خالد الكمار: "الجائزة تركز على الموسيقى التصويرية في الأفلام والإعلانات والألعاب الإلكترونية".





وأكمل خالد الكمار: "قدمت في مسابقة هوليوود للموسيقى ولم أتوقع الفوز بهذه الجائزة على الإطلاق".



