ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الموسيقار خالد الكمار: أنا أول مصري يفوز بجائزة هوليوود للموسيقى.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
خالد الكمار
خالد الكمار
Advertisements
هاني حسين
قال الموسيقار خالد الكمار، إنه أول مصري يحصل على جائزة هوليوود للموسيقى عن مسلسل قابيل.

وأضاف خالد الكمار، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر "المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "الجائزة في غاية الأهمية في الوسط المهتم بالموسيقى لأنها تكرم العاملين في هذا المجال".

وتابع خالد الكمار: "الجائزة تركز على الموسيقى التصويرية في الأفلام والإعلانات والألعاب الإلكترونية".

وأكمل خالد الكمار: "قدمت في مسابقة هوليوود للموسيقى ولم أتوقع الفوز بهذه الجائزة على الإطلاق".

واستطرد خالد الكمار: "زوجتي حمّستني للتقديم في المسابقة ولم أتابع الأمر على الإطلاق، ولم أهتم بالنتيجة، واكتشفت بالصدفة أنني فزت بالجائزة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤلفة موسيقية يابانية تفوز بالجائزة الأولى لمسابقة جنيف

علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

خالد الصاوي يدخل الأعلى مشاهدة على اليوتيوب بسبب القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

انفصل عن الصاروخ.. نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.. شاهد

مصادر: حركة المحافظين خلال ساعات وتشمل 13 محافظا و27 نائبا ومعاونا

الأهلي يستغني عن خدمات مؤمن زكريا ويعلن عدم تحمل تكاليف علاجه.. فيديو

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد

اجمل وحدة في مصر .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة |شاهد

13 محافظاً و27 نائباً ومعاوناً.. مصادر: أكبر حركة محافظين خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجدوه في ثلاجة.. العثور على ناشط عراقي مجمدًا بعد 8 ساعات من اختطافه

بعد ثراء فاحش.. فنانة شهيرة تعلن إفلاسها وتبيع الملابس عبر الإنترنت

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج