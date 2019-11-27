اخبار السيارت | غبور تسجل خسائر تتخطى 8 ملايين جنيه.. لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو.. سكودا تعلن تأخر وصول أوكتافيا 2020

"غبور" تسجل خسائر تتخطي 8 ملايين جنيه خلال الربع الثالث





أعلنت مجموعة "غبور أوتو" لصناعة وتجارة السيارات تسجيل خسائر قدرها 8.3 مليون جنيه (510 آلاف دولار)، في حين بلغت إيراداتها خلال الربع الثالث 6.8 مليار جنيه.





وتراجع سعر سهم المجموعة خلال تعاملات أمس الثلاثاء في بورصة القاهرة للأوراق المالية بنسبة0.3% إلى 3.7 جنيه، في حين بلغ حجم التداول على السهم 1.04 مليون سهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.





يذكر أن مجموعة "غبور أوتو" تعتبر من أكبر المجموعات العاملة في صناعة وتجارة السيارات حيث تعتبر وكيلا لمجموعة من السيارات العالمية منها هيونداي الكورية وشيري الصينية.









لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو الاختبارية





كشفت لامبورجيني عن سيارة اختبارية جديدة باسم لامبو V12 فيجن جران توريزمو، وهي تمهيد للسيارة الافتراضية القادمة في لعبة السباقات الشهيرة جران توريزمو في الربيع القادم.





لامبورجيني دشنت السيارة الحقيقية في مونتي كارلو، وقالت الشركة: “نحن علامة شابة جدًا ولهذا نحن هنا اليوم، لنقدم أحدث تصاميمنا على شكل موديل حقيقي بتصميم مستقبلي سيعجب به الشباب من محبي ألعاب السباقات”.





وتتمتع السيارة بجسد ايروديناميكي بخطوط حادة وجناح خلفي كبير ومصابيح على شكل Y، مع مقعد واحد في الداخلية ومقود مستقبلي ويشغل الزجاج الأمامي وظيفة شاشة المعلومات الترفيهية.





وتعتمد السيارة الاختبارية على محرك V12 سعة 6.5 لتر بضغط الهواء مع نظام هجين مخفف بقوة إجمالية 808 حصان، وهو نفس محرك الإصدار المحدود Sian FKP 37، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 2.8 ثانية بسرعة قصوى 350 كم\س.









سكودا تعلن تأخر وصول موديل أوكتافيا 2020.. تفاصيل





أعلنت شركة سكودا، أنه من المقرر طرح أوكتافيا 2020 في مصر في نهاية العام المقبل لتقدم كموديلات 2021، وستتأخر السيارة في الوصول إلى نهاية 2020؛ بسبب ظروف توريد الشركة للسيارة في جيلها الجديد، وتفضل تركيز المبيعات في الفترة الأولى من الإنتاج على أوروبا وآسيا قبل تصديرها للأسواق الأقل في المبيعات مثل دول الشرق الأوسط ومصر.





وتأتي سكودا أوكتافيا الجديدة في السوق المحلي المصري في صورتها الجديدة التي طرحت في العالم في الفترة الأخيرة والتي تظهر فيها السيارة في جيلها الرابع بدون المصابيح الأمامية المنفصلة التي تسببت في جدل كبير بين عشاق أوكتافيا في العالم بينما يعود الجيل الجديد بالمصابيح الأمامية غير المنفصلة في صورة تعود بالسيارة إلى طبيعتها.



