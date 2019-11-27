المشرف على كرة السلة بنادي الزمالك يبدي استياءه من الاتحاد.. تفاصيل

عبّر أحمد عادل عبد الفتاح المشرف على كرة السلة بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد لرفض الطلب المقدم لاتحاد كرة السلة المصري بإعادة مباراة فريق القلعة البيضاء ومنافسه الاتحاد السكندري في دوري مرتبط كرة السلة.





وأضاف المشرف على كرة السلة بنادي الزمالك، في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، أنه يعترض على قرارات حكم اللقاء احتساب الوقت الإضافي والأحق بها نادي الزمالك عقب تمكنه من تنفيذ الهجمات .





ومن جهة أخرى هنأ أحمد عبد الفتاح لاعبي الاتحاد السكندري للصعود إلى نهائي دوري المرتبط رغم الخسارة من نادي الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة "67-68".





وصعد فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري بسبب تفوق فريق الاتحاد على الزمالك في مباراة الذهاب والإياب ليضمن الاتحاد الصعود إلى نهائي البطولة .





وأعلن نادي الزمالك في بيان صادر له أول أمس تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة السلة ضد طاقم حكام مباراة الفريق الاتحاد مطالبا بإعادة المباراة التي انتهت بخسارته .



