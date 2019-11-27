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خالد الكمار: أردت من موسيقى مسلسل قابيل أن يكون لها طابعاً إنسانياً

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:19 ص
الموسيقار خالد الكمار
الموسيقار خالد الكمار
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هاني حسين
قال الموسيقار خالد الكمار، إنه كان يستهدف أن يحول مسلسل قابيل من الطابع البوليسي إلى أن يكون له بعد إنساني درامي بشكل أكبر من خلال الموسيقى التصويرية.

وأضاف خالد الكمار في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، قائلا:" بدأت الموسيقى التصويرية في مسلسل قابيل على السيناريو وقرأت أول 15 حلقة من المسلسل وبدأت العمل على الموسيقى قبيل تصوير الحلقات".

وتابع خالد الكمار:" جائزة هوليوود للموسيقى تركز على الموسيقى التصويرية في الأفلام والإعلانات و الألعاب الإلكترونية ".

وأكمل خالد الكمار:" قدمت في مسابقة هوليوود للموسيقى ولم أتوقع الفوز بهذه الجائزة على الإطلاق ".

ولفت خالد الكمار:" زوجتي حمَّستني على التقديم للمسابقة ولم أتابع الأمر على الإطلاق ولم اهتم بالنتنيجة واكتشفت بالصدفة أنني فزت بالجائزة 
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