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رياضة

6 فرق حسمت التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حسمت 6 فرق، التأهل بشكل رسمي، إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، قبل انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وجاءت الفرق التي حسمت تأهلها بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كالآتي:

- مان سيتي 
- بايرن ميونخ
- توتنهام 
- يوفنتوس
- ريال مدريد 
- باريس سان جيرمان 

وسبق لجوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام، أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق "ريال مدريد" الإسباني، و"تشيلسي ومانشستر يونايتد" الإنجليزيين، و"بورتو" البرتغالي، و"إنتر ميلان" الإيطالي، وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010.
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