6 فرق حسمت التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال أوروبا

حسمت 6 فرق، التأهل بشكل رسمي، إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، قبل انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات من المسابقة الأوروبية.





وجاءت الفرق التي حسمت تأهلها بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كالآتي:





- مان سيتي

- بايرن ميونخ

- توتنهام

- يوفنتوس

- ريال مدريد

- باريس سان جيرمان



