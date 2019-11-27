بـ نظارة وكاب.. تامر عاشور في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر المطرب تامر عاشور صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر تامر عاشور بإطلالة كاجوال حيث ارتدى تيشيرت أبيض مع نظارة شمس وكاب في أحدث ظهور له ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.





وأعلن تامر عاشور، مؤخرًا، انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «الحمدلله رب العالمين على كل شيء تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق».





وكانت علاقة حب جمعت تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، وأعلن الثنائي عن الخطبة في حفل عائلي فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضى.





وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"مان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".



