مصرع عاملة وإصابة 4 آخرين في حريق جولدز جيم

قالت مصادر أمنية إن عاملة مُصابة باختناق في حادث حريق صالة جولدز جيم، لقيت مصرعها، في أثناء نقلها إلى المستشفى.





وكانت مصادر أمنية قد أشارت إلي أن سيارات الإسعاف نقلت 5 حالات مصابة بالاختناق بينهم حالة خطر إلى المستشفي بعد اشتعال النيران في صالة چيم "جولدز چيم" بشارع دمشق المتفرع من شارع سوريا بمنطقة المهندسين بالجيزة.





وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل صالة چيم جولدز المتواجدة بشارع سوريا، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مدير الأمن، بسرعة السيطرة على الحريق.





ووجّه اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات الإدارة للسيطرة على النيران.





وانتقلت سيارتي إطفاء رفقة العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة، وتم السيطرة على الحريق.



