صبري فواز: اشتغلت ملاحظ في وزارة الزراعة وكنت باخد 10 ساغ في اليوم.. فيديو

قال الفنان صبري فواز، إنه بدأ مشواره الفني منذ عام 1990 وشارك في أعمال درامية مثل ليالي الحلمية.





وأضاف صبري فواز في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة الحياة "، :" مساحات الأدوار في الوقت الحالي كبيرة وذلك خلق فرصا للدخول بأعمال فنية".





وتابع صبري فواز:" زيادة حركة الإنتاج للأعمال الدرامية أعطت فرصة لظهور أشكال جديدة في الوسط الفني".





وأكمل صبري فواز:" اشتغلت في مجالات كثيرة قبل التحاقي بمجال الفن واشتغلت في فترة الإجازة "ملاحظ" في وزارة الزراعة وكنت أحصل على 10 ساغ في اليوم".



