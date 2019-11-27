زوتي تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة zotye ts في مصر 2020 .. صور

قدمت شركة زوتي في مصر صور تشويقية لسيارة جديدة مرتقبة في السوق المحلي في الفترة المقبلة وقالت على صفحتها الرسمية إن السيارة الجديدة تأتي باسم zotye ts وهي سيارة مميزة ترتفع عن الارض حسب الشركة بواقع 21 سم.





كما أكدت الشركة أن السيارة سوف يتم طرحها في مصر كموديل 2020 وسيتم تقديمها في شهر يناير المقبل دون توضيح أية تفاصيل بخصوص السيارة.





zotye ts





ومن المنتظر تقديم زوتي ts في السوق المحلي المصري بمحرك بشاحن توربيني يوفر قوة تصل الي 190 حصان.



