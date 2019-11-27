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توك شو

عارفة عبد الرسول: واجهت مشاكل بسبب اسمي.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
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هاني حسين
كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة:" سميت بـ عارفة على اسم جدتي".

وأضافت عارفة عبد الرسول في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة الحياة ": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".

وتابعت عارفة عبد الرسول: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".

وأكملت عارفة عبد الرسول: "أنا مقيمة في محافظة الإسكندرية وكنت أعمل في المسرح بها لمدة 30 عامًا، وبدأت أظهر في الأعمال الفنية بعد الانتقال للقاهرة".
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