عارفة عبد الرسول: واجهت مشاكل بسبب اسمي.. فيديو

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة:" سميت بـ عارفة على اسم جدتي".





وأضافت عارفة عبد الرسول في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة الحياة ": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".





وتابعت عارفة عبد الرسول: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".



