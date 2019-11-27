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رياضة

سيد معوض يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:27 ص
سيد معوض
سيد معوض
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محمد بدران
نشر سيد معوض مساعد المدير الفنى لمنتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، من داخل الجيم. 

وظهر سيد معوض في الصورة بالملابس الرياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية الشاقة، نالت إعجاب متابعيه.

وتولى سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي وأيمن طاهر.

جدير بالذكر أن سيد معوض لعب فى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادى طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.
سيد معوض يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد
سيد معوض يستعرض لياقته في الجيم.. شاهد
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