محمد صلاح يستعد لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

كشف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من مواجهة ليفربول ونابولي.





ويواجه فريق ليفربول منافسه نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء باستاد انفيلد في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ونشر المحترف الدولي المصري محمد صلاح صوراً له عبر حسابه على انستجرام وهو في التدريب الختامي لمواجهة نابولي.





ويدخل ليفربول المباراة بقيادة الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، وهو يسعى إلى تحقيق الفوز ورد الاعتبار والثأر بعد الهزيمة من الفريق الجنوبي في «سان باولو» 1-0، وهى الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء أنفيلد في موسمه بمختلف البطولات حتى الآن.





ويسعى ليفربول إلى ضمان التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أوروبا محتلًا المركز الأول من أجل قرعة أسهل، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتى ليفربول في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكى في المركز الأخير بنقطة واحدة.