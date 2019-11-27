لاعب المنتخب الأوليمبي: كنا متخوفين من مباراة الافتتاح.. وقلنا لو وصلنا النهائي الاستاد هيتقفل

أبدى طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأوليمبي والمقاولون العرب، سعادته الشديدة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، عقب التغلب على منافسه منتخب كوت ديفوار .





وأضاف طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن لاعبي المنتخب الأولمبي تمكن من تحقيق الفوز، معربًا عن استيائه الشديد لعدم خوض بطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها .





وتابع طاهر محمد طاهر: "كنا متخوفين من مباراة الإفتتاح وكنا عارفين لو وصلنا النهائي الاستاد هيتقفل لمساندة الجماهير للمنتخب الأوليمبي ".





وأكد طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن لاعبي المنتخب الأوليمبي يهدفون إلى تحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد الجماهير المصرية .



