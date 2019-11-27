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رياضة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني عن قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط 

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.
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