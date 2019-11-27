حمادة أنور يوضح كواليس رحلة الزمالك إلى الكونغو

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي لرحلة الكونغو عن استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي وأن هناك حالة جدية وتركيز شديدة قبل السفر لخوض اللقاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل في أولي مواجهات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وأكد حمادة أنور، على دعم مجلس إدارة النادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأضاف حمادة أنور: “كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسئولية والتركيز، والمستشار مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفني بمكوث البعثة فى اديس أبابا والمبيت ليلة واحدة للحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو حتى لا يتم إجهاد اللاعبين، وهناك تعليمات بتوفير كل سبل الراحة لهم وهو دور نقوم به للحفاظ على الفريق وابعاده عن الشائعات التي تسعى لتشتيت التركيز".



